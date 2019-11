Primarul municipiului Baia Mare, Catalin Chereches, a declarat, duminica, in fata sectiei de votare, ca a refuzat sa-si exprime dreptul de vot pentru ca niciun candidat nu si-a aratat sprijinul pentru candidatura orasului la statutul de Capitala Europeana a Tineretului in anul 2022.



"Am venit la sectia de votare la care sunt arondat, in primul rand cu gandul pentru comunitatea pe care o reprezint, pentru comunitatea baimareana, si cu gandul la proiectele importante pe care le avem pentru comunitatea baimareana. Si am tot asteptat, macar in aceasta campanie electorala, ca unul dintre…