#Prezidenţiale2019/Iohannis: Susţin alegerea primarilor în două tururi, dar nu prin ordonanţă de urgenţă Candidatul PNL la prezidentiale, Klaus Iohannis, a declarat vineri, la Bacau, ca sustine alegerea primarilor in doua tururi de scrutin, dar nu agreeaza o reglementare in acest sens prin ordonanta de urgenta.



"Sunt de parere ca trebuie sa revenim la alegerea primarilor in doua tururi. Acest lucru se poate intampla daca in Parlament se realizeaza o majoritate pentru aceasta optiune. Alegerea intr-un tur nu este, pur si simplu, potrivita. Un primar are nevoie de o legitimitate puternica prin vot pentru a-si putea pune in practica proiectul. Nu cred ca este o solutie grozava o ordonanta… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

