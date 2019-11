Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a afirmat ca PSD si-a atins "primul obiectiv de etapa" prin accederea liderului social-democratilor, Viorica Dancila, in turul al doilea al alegerilor prezidentiale si a felicitat organizatiile care "au facut treaba foarte buna".



"PSD si-a atins primul obiectiv de etapa. Viorica Dancila este in turul doi, asa cum a fost mereu candidatul nostru in alegerile prezidentiale. Sunt rezultate care ne dau speranta ca putem sa incepem sa construim. Felicit organizatiile care au performat si au facut treaba foarte buna. Un gand special se indreapta…