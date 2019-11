Stiri pe aceeasi tema

- Kelemen Hunor, candidatul UDMR la Presedintia Romaniei, a obtinut peste 60% dintre voturile valabil exprimate in judetul Covasna, fiind urmat la mare distanta de Klaus Iohannis, releva numaratoarea paralela efectuata de organizatia judeteana a UDMR. Potrivit acesteia, din totalul de 65.527…

- Dupa centralizarea a 99,50 la suta din voturile exprimate in județul Timiș, numaratoarea paralela efectuata de delegații USR/Plus il confirma pe Klaus Iohannis drept marele caștigator al acestor alegeri, atat in județ cat și in Timișoara. Astfel, in Timișoara, Iohannis a obținut 39,81…

- Rezultatele provizorii dupa numararea voturilor exprimate in 5.804 sectii din tara la alegerile de duminica il situeaza pe Klaus Iohannis (PNL) pe primul loc, cu 36,54%. Potrivit datelor furnizate de AEP, din cele 1.433.304 voturi valabil exprimate, candidatul PNL a obtinut un numar de 523.791. Pe pozitia…

- PNL a avut ca obiectiv un scor de peste 40% pentru presedintele Klaus Iohannis in primul tur al alegerilor prezidentiale, a afirmat presedintele partidului, premierul Ludovic Orban, care s-a aratat increzator ca acesta va iesi castigator si in turul al doilea, indiferent ce contracandidat va avea. "In…

- A fost bucurie duminica seara la sediul PNL din centrul orașului, dupa ce rezultatele primelor sondaje de la ora 21 au aratat detașarea candidatului Klaus Iohannis. Rezultatele finale de la Gherla au confirmat clasamentul din sondaje, reespectiv Klaus Iohannis, urmat de viorica Dancila din partea PSD…

- "Sunt foarte bucuros pentru rezultatul pe care l-a obtinut Mircea Diaconu. Merita toate felicitarile. Sute de mii de romani i-au acordat increderea. Este o situatie cu totul si cu totul aparte in ultimii 30 de ani - este cel mai mare rezultat pe care l-a obtinut un candidat independent la alegerile…

- Centrul de Sociologie Urbana și Regional - CURS, in parteneriat cu Avangarde, a realizat exit-poll oficial pentru alegerile parlamentare de duminica, 10 noiembrie 2019. Potrivit datelor oficiale, Klaus Iohannis a castigat detasat primul tur, urmand sa o infrunte in turul II pe Viorica Dancila, candidata…

- Ziarul Unirea REZULTATE ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019| Conform exit-poll-urilor, Klaus Iohannis MARELE CAȘTIGATOR al turului I. ”Meci de infarct” intre Viorica Dancila și Dan Barna. Diaspora decide cine intra in turul 2 Rezultatele parțiale ale exit-poll-ului de la alegerile prezidențiale de astazi, efectuat…