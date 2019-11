Presedintele executiv al Partidului Miscarea Populara (PMP), Marius Pascan, a declarat duminica, la Targu Mures, ca s-a prezentat la vot cu gandul de a fi mai bine tarii si ca si-a exprimat sufragiul in favoarea promovarii valorilor. "M-am prezentat la vot cu gandul de a fi mai bine tarii si am votat in acest sens pentru valoare, pentru o Romanie in care sa asistam, asa cum ne dorim cu totii, la o redesteptare morala si spirituala a poporului roman. Am votat pentru un presedinte intelectual care sa constituie un model si de care sa fim cu totii mandri, care sa ne reprezinte cu cinste si in spiritul…