Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca PSD "a schimbat de mai multe ori fetele, dar niciodata naravul", motiv pentru care trebuie trimis in Opozitie si a facut apel la romani sa mearga duminica la vot.



"Chiar daca voua si altora li se pare ca poate PSD nu mai este asa de rau, in realitate PSD a schimbat de multe ori fetele, dar niciodata naravul. De aceea, PSD trebuie sa mearga pentru mai multi ani in Opozitie si pentru acest lucru este nevoie sa mergem la vot si este nevoie sa obtinem un vot atat de clar incat nu-si mai pune nimeni problema daca PSD revine sau nu. Noi trebuie…