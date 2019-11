Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele PNL Regiunea Vest, Gheorghe Falca, a declarat, duminica, la iesirea de la urne, ca a votat pentru "schimbarile majore" de care Romania are nevoie la 30 de ani de la Revolutie si pentru ca anul 2020 sa fie unul in care tara sa aiba "un proiect politic mare, pentru noile generatii",…

- Sotia presedintelui Klaus Iohannis, Carmen Iohannis a declarat duminica, dupa ce a votat, ca este optimista si ca este o zi foarte importanta, de aceea este foarte important sa vina toti romanii la vot. "Este o zi foarte importanta astazi. Am votat pentru Romania normala si va invit pe…

- "Peste trei saptamani o sa devin tatic si am venit sa votez pentru viitorul fetitei mele, pentru un viitor in care sa traiasca intr-o tara in care padurile cresc, in care se va putea plimba prin munti, in care aerul din oras sa nu fie poluat, intr-o tara in care sa aiba parte de o educatie cu adevarat…

- Presedintele Klaus Iohannis, candidatul PNL la alegerile prezidențiale, a votat, duminica dimineata, la Liceul Jean Monnet. ”E o zi extrem de importanta pentru Romania, dar, recunosc, și pentru mine, personal. Am votat pentru Romania normala. Imi doresc un viitor foarte bun pentru Romania și sper sa…

- Primul tur de scrutin al alegerilor prezidențiale 2019 este programat pe 10 noiembrie in Romania, in timp ce alegatorii din strainatate au la dispoziție trei zile – 8, 9 și 10 noiembrie – pentru a-și exprima opțiunea. A doua zi de vot in diaspora. Romanii din strainatate pot vota la alegerile prezidentiale…

- Alegatorii care au votat prin corespondenta la prezidentiale pot verifica online, pe site-ul votstrainatate.ro, daca plicurile cu votul lor au ajuns la destinatie, a anuntat, vineri, Autoritatea Electorala Permanenta (AEP). Potrivit AEP, persoanele care s-au inregistrat pentru votul prin corespondenta…

- ​Zeci români din diaspora au votat în prima zi a alegerilor prezidențiale 2019, printre aceștia și liberalii Rareș Bogdan, Robert Sighiartau și Viorel Badea, la Roma, dar și Eugen Tomac de la PMP, la Chișinau. Europarlamentarul Rareș Bogdan, secretarul general al PNL, Robert Sighiartau,…