Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, a declarat duminica, la iesirea din cabina de vot, ca a votat pentru a nu mai fi decalaje intre estul si vestul tarii.



"Astazi am votat cu speranta unei Romanii normale, am votat cu incredere pentru Moldova si pentru Iasi, si cu foarte multa determinare, pentru ca in ultimii 30 de ani s-au acutizat decalajele dintre vestul tarii si Moldova. Am ferma convingere ca un presedinte, un guvern care sa acorde importanta Iasiului si Moldovei vor realiza proiecte care sa ne aduca la standarde europene. Imi doresc foarte mult de la presedintele…