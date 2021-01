Prezentarea torţelor olimpice în regiunea Tokyo, amânată din cauza Covid-19 Prezentarea tortelor Jocurilor Olimpice si Paralimpice in regiunea Tokyo a fost amanata ca urmare a inrautatirii situatiei sanitare generate de pandemia de coronavirus, informeaza agentia Xinhua.



Guvernul metropolitan din Tokyo a anuntat joi, prin intermediul unui comunicat, ca decizia a fost luata "pentru a reduce fluxul de oameni si raspandirea in continuare a Covid-19".



Tortele au calatorit in 14 locuri, incepand cu data de 2 noiembrie, iar joi urmau sa fie expuse in orasul Akiruno, aflat la circa 50 km de Tokyo, insa prezentarea a fost amanata pana pe 29 ianuarie.

