- Periodic, stam de vorba cu o parte dintre salariații Chimcomplex Borzești despre apartenența la aceasta mare familie care a lansat revigorarea industriei chimice in Romania. Astazi, cu maistrul chimist Ovidiu Batranu. Grupul industrial Chimcomplex, cu doua mari combinate chimice, la Borzești (Onești)…

- In perioada 21-24 septembrie 2023, Secția de lupte a Clubului Sportiv Municipal (CSM) Onești a fost in centrul atenției la Campionatul Național Individual U20. Echipa a reprezentat cu mandrie orașul Onești, iar rezultatele obținute au fost cu adevarat impresionante. Cinci sportive talentate și dedicate…

- Viitorul Darabani, singura echipa care reprezinta județul Botoșani in actuala ediție a Ligii 3 de fotbal, a starnit o unda de șoc in lumea sportului vineri, 22 septembrie 2023, cand nu s-a prezentat la meciul programat impotriva FC Bacau, in cadrul etapei a 5-a a campionatului. Clubul Viitorul Darabani…

- Doi tineri promițatori au ocazia de a-și face debutul in echipa de seniori. Ștefan Sava și Bogdan Ribița, ambii nascuți in anul 2007, au demonstrat ca talentul și determinarea lor nu cunosc limite. Aceasta etapa memorabila a avut loc in timpul meciului de deplasare impotriva echipei Rapid Brodoc, din…

- Intr-o ceremonie deosebita, Școala Naționala de Pregatire a Agenților de Penitenciare din Targu Ocna a prezentat-o pe șefa promoției “Alexandru Ioan Cuza – 150”, agent de poliție penitenciara Diana-Alexandra MUNTIANU, care a ales sa iși inceapa cariera in cadrul Penitenciarului – Spital Targu Ocna.…

- In cursul acestei dimineți, in jurul orei 05.00, a fost remediata avaria la nivelul aducțiunii Valea Uzului aparținand Companiei Regionale de Apa Bacau fiind demarate operațiunile specifice de punere in funcțiune a conductei. Avand in vedere ca este nevoie de cel puțin 14 ore pentru umplerea acesteia…

- NOUTAȚI MEDICALE… Dupa ce saptamana trecuta, la Spitalul de Urgența „Elena Beldiman” Barlad a intrat o prima tranșa de echipamente și aparatura medicala de ultima generație, acum a venit inca o tranșa! Va reamintim ca la spitalul din Barlad, primul transport a sosit pe 17 iulie, cu aparatura ultramoderna,…

- Astazi, sportul romanesc și cel mondial sarbatoresc un moment de referința, inceputul celei mai frumoase povești din istoria gimnasticii. In aceasta zi, acum 47 de ani, Nadia Comaneci, gimnasta antrenata de Marta și Bela Karolyi, a schimbat destinul unei discipline și a caștigat inimile intregii planete.…