Prezenţa Wagner în Belarus întăreşte regimul Lukașenko Alexander Lukașenko ar putea beneficia de luptatorii mercenarii ruși Wagner din țara sa, deoarece aceștia ii vor oferi probabil mai mult spațiu de manevra pentru eforturile Kremlinului de a domina Belarus, potrivit experților militari americani de la Institutul de Studii de Razboi (ISW) din Washington. „Cu trupele lui Wagner in Belarus, Lukașenko ar putea contracara mai bine eforturile președintelui rus Vladimir Putin de a absorbi Belarusul in statul de uniune pe care il are cu Rusia, in conditiile in car tara pe care o conduce, ca partener mai mic, este dependent de Moscova”, sustin analistii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Destinația actuala a lui Evgheni Prigojin ramane necunoscuta, dupa ce a anunțat retragerea inainte de a ajunge in capitala. Negocierile cu Alexander Lukașenko au condus la acordul lui Vladimir Putin de renunțare la acuzațiile de tradare și permisiunea de refugiu in Belarus. Și mercenarii sai au primit…

- Presedintele rus Vladimir Putin il elogiaza joi, intr-un mesaj, pe "dragul (sau) prieten", omologul sau chinez Xi Jinping, cu ocazia implinirii varstei de 70 ani, si ii ureaza o consolidare a relatiilor lor, in plin Razboi rus in Ucraina, relateaza AFP. "Va urez sincer, draga prietene, sanatate, fericire,…

- Liderul gruparii ruse de mercenari Wagner care a ocupat orasul ucrainean Bahmut, Evgheni Prigojin, a acuzat duminica oficiali ai Kremlinului ca au interzis presei ruse de stat sa relateze despre el si i-a avertizat ca o asemenea greseala ar putea conduce la o reactie a poporului rus impotriva lor in…

- ”Ultimele ramasite” ale acordurilor de control al armamentelor intre Rusia si SUA dispar, a declarat vineri Kremlinul, dupa ce un grup de senatori americani a introdus joi un proiect de lege ce prevede retragerea Statelor Unite din tratatul New START privind controlul armamentului nuclear, transmite…

- Pe dronele rusești lansate miercuri noapte spre joi dimineața asupra orașului Odesa au fost inscripționate mesaje precum „pentru Moscova” și „pentru Kremlin”, potrivit forțelor armatei ucrainene, o aparenta referire la o presupusa tentativa de asasinat impotriva dictatorului rus Vladimir Putin , scrie…

- Cu aproape toti opozantii Kremlinului deja incarcerati sau in exil, cu institutii de presa liberale si grupuri pentru drepturile omului fortate sa se inchida, ar fi fost de crezut ca anii de represiune din Rusia si-au atins obiectivul. Dar, in decurs de doar trei saptamani, serviciile de securitate…

- Fostul ofiter si ultranationalist rus Igor Ghirkin – condamnat in lipsa de justitia olandeza la inchisoare pe viata pentru implicare in doborarea avionului MH17 in 2014, eveniment soldat cu aproape 300 de morti – a format la 1 aprilie miscarea sociala “Clubul Patriotilor Furiosi” impreuna cu alte sapte…

- Kremlinul va incerca probabil sa constranga Belarus sa se integreze in continuare cu Rusia sub pretextul de a se apara de amenințarile de securitate occidentale atunci cand liderii lor se vor intalni miercuri, potrivit Institutului pentru Studiul Razboiului, citat de Sky News . Vladimir Putin și Alexander…