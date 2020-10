Luni, 5 Octombrie

- Ministerul Finantelor Publice organizeaza licitatie pentru o emisiune de obligatiuni in suma de 500 milioane lei

- Administratia Nationala de Meteorologie publica prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani

- INS: Cifra de afaceri in comertul cu amanuntul in luna august 2020

- INS: Veniturile si cheltuielile gospodariilor in trimestrul II 2020

- Eveniment online organizat de Bursa de Valori Bucuresti si Autoritatea de Supraveghere Financiara in cadrul campaniei internationale World Investor Week

- Eurostat publica datele privind vanzarile…