Previziunile lui Nostradamus despre al Treilea Război Mondial, România și Rusia Michel de Nostradame, cunoscut sub numele de Nostradamus, considerat cel mai important prezicator din istorie, a pomenit in faimoasele sale catrene inclusiv de Romania, dar și de un posibil al treilea razboi mondial, ce va fi pornit din Rusia. “Violenta distrugere Romainie va suferi” este doar unul din pasajele catrenelor lui Nostradamus. Nostradamus, sub numele sau adevarat Michel de Nostradame, a trait in perioada 1503-1566. La Paris s-au gasit o serie de manuscrise ale marelui prezicator Nostradamus, in care apar preziceri terifiante. Multe dintre ele deja s-au intamplat. Multe, daca ne uitam… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea ucraineana de tenis Dayana Yastremska (21 de ani, 120 WTA) a transmis un mesaj la story pe Instagram, dupa ce a ajuns in Franța. Sportiva din Odesa și sora ei mai mica au venit in Romania , iar sambata au ajuns in Franța, unde Dayana Yastremska va participa la turneul de la Lyon. ”O primire…

- Inspirați de protestul care are loc de doua saptamani in Canada, șoferi din numeroase orașe franceze au incercat sa intre sambata in Paris in ciuda interdicției impuse de autoritați care au blocat intrarea in capitala franceza, relateaza Reuters . Vehiculele au fost interceptatea la mai multe puncte…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, spune ca in zece zile Romania va intra pe un trend descrescator al acestui val pandemie. Ministrul estimeaza ca saptamana viitoare se va depași pragul de 40.000 de cazuri zilnic. Rafila a fost intrebat, sambata, intr-o conferinta de presa, la ce sa ne asteptam…

- Presedintele francez Emmanuel Macron s-ar plasa detasat pe primul loc daca turul intai al alegerilor ar avea loc in aceasta duminica, cu 25% din voturi, in fata candidatelor Valerie Pecresse, de dreapta, si Marine Le Pen, de extrema dreapta, creditate fiecare cu cate 15,5% din intentiile de vot, indica…

- Germania si Rusia au convenit asupra unei intrevederi “la inceputul lui ianuarie”, in cadrul eforturilor menite sa aplaneze criza ruso-occidentala din jurul Ucrainei. Aceasta intrevedere va avea loc intre consilierul diplomatic al cancelarului federal german Olaf Scholz, Jens Ploetner, si emisarul Kremlinului…

- Eric Zemmour, candidatul extremei drepte la alegerile prezidentiale din Franta din 2022, a cerut duminica aceasta ca Armenia, "natiune crestina" in mijlocul "unui ocean islamic", sa fie mai bine aparata, transmite AFP, potrivit Agerpres. "De fiecare data Orientul si Occidentul au gasit campioni pentru…

- Sauditul arestat marti in Franta sub acuzatia ca ar fi un membru al comandoului implicat in asasinarea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi in Turcia, in 2018, nu este suspectul cautat de catre Turcia si a fost eliberat, a anuntat miercuri procurorul general al Parisului, relateaza AFP.

- Canabisul ramane cel mai consumat drog ilegal in Franta, tara cu cei mai multi consumatori de canabis din Uniunea Europeana, potrivit statisticilor oficiale publicate joi de Observatorul Francez pentru Droguri si Toxicomanie (OFDT), relateaza AFP. In 2020, 11% dintre francezii cu varste cuprinse intre…