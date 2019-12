Stiri pe aceeasi tema

- Majoritatea analistilor CFA Romania estimeaza o depreciere a cursului leu-euro in urmatoarele 12 luni, pana la valoarea de 4,8663 lei, respectiv o rata medie anticipata a inflatiei de 3,52%, reiese din datele privind Indicatorul de Incredere Macroeconomica pentru luna noiembrie, publicate luni.…

- Indicatorul de Incredere Macroeconomica al Asociatiei CFA Romania a crescut in luna noiembrie 2019, fata de luna anterioara, cu 2,5 puncte pana la valoarea de 56,9 puncte. Peste 85% dintre participanti anticipeaza o depreciere a leului in urmatoarele 12 luni.

- Analistii CFA Romania estimeaza o depreciere a leului in urmatoarele luni, o rata medie a inflatiei de 3,82% in octombrie 2020 si o majorare a primei de risc a Romaniei. "In ceea ce priveste cursul de schimb EUR/RON, peste 75% dintre participanti anticipeaza o depreciere a leului in urmatoarele 12…

- Productia industriala din Romania a intrat in contractie, in luna august, dupa ce, in iunie si iulie, ajunsese aproape de crestere zero, iar costurile de productie au crescut brusc, potrivit barometrului industrial lunar efectuat de IRSOP si SNSPA si publicat joi. Incepand din 2014, in fiecare…

- În luna august 2019, Indicatorul de Încredere Macroeconomica calculat de CFA România a scazut la valoarea de 42,8 puncte (pe o scala de la 0 la 100), se arata într-un comunicat transmis miercuri de asociația analiștilor financiar-bancari. Membrii CFA România anticipeaza…