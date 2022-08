Previziuni pentru economia Ucrainei în 2023: ”Totul depinde de evoluțiile militare” PIB-ul Ucrainei ar trebui sa se stabilizeze in 2023 si sa inregistreze un avans de 15,5%, in functie de evolutiile militare in razboiul contra Rusiei, care a inceput in 24 februarie, a declarat joi ministrul Economiei, Iulia Sviridenko, intr-un interviu acordat Reuters. Sviridenko, care este si prim vicepremier, a anuntat ca oficialii elaboreaza previziunile macroeconomice inaintea inceputului negocierilor din septembrie cu FMI pentru un nou program de imprumut. Actualele estimari privind privind PIB-ul Ucrainei in 2023 variaza de la un declin de 0,4% la o crestere de 15,5%, dupa… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bursa din Moscova va interzice utilizarea dolarului ca garantie pentru a subscrie tranzactii, din 29 august. deoarece Rusia incearca sa reduca dependenta de monedele natiunilor care i-au impus sanctiuni, transmite Reuters.Un comunicat publicat pe site-ul bursei arata ca noua politica va intra…

- Economia germana, cea mai mare din Europa, a stagnat in trimestrul al doilea, razboiul din Ucraina, cresterea preturilor la energie, pandemia si intreruperile aprovizionarii, aducand-o in pragul recesiunii, potrivit Ministerului german de Finante, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai…

- Un sondaj al Comisiei Europene arata ca, in ciuda scaderii sentimentului de incredere in economia europeana, increderea in economia romaneasca a crescut in iulie.”Increderea in economia Romaniei a crescut in iulie 2022, potrivit sondajului lunar al Comisiei Europene. In aceeasi vreme, insa,…

- Purtatoarea de cuvant a MAE rus a acuzat joi Kievul ca a efectuat lovituri cu drone la situl centralei nucleare de la Zaporojie, din sudul Ucrainei, aflata din martie sub controlul fortelor ruse, transmite AFP. Ea a mai sustinut ca nu au existat contacte cu Statele Unite in legatura cu negocierile…

- Moneda euro a ajuns marti, 12 iulie, la paritate cu dolarul american, pentru prima data in ultimii 20 de ani, afectata de riscul intreruperii livrarilor de gaze rusesti pentru economia europeana, transmite AFP.In jurul orei 11:50 GMT, un euro se tranzactiona pentru un dolar, un nivel fara…

- Vanzarile Mercedes-Benz au scazut puternic in trimestrul al doilea, impiedicate de problemele de aprovizionare si de blocajele cauzate de coronavirus in China, a anuntat luni producatorul german de automobile, transmite Reuters.Producatorul auto a livrat 490.000 de masini de pasageri din aprilie…

- Companiile aeriene din Europa iși anuleaza zborurile pe banda rulanta, invocand lipsa de personal, iar nemulțumirile pasagerilor cresc pe zi ce trece.Brussels Airlines a anunțat ca va anula 700 dintre zborurile programate vara aceasta, adica aproximativ 6% din numarul total, pentru a reduce…

- Cea mai mare companie de transport maritim din lume, A.P. Moller Maersk A/S, a avertizat ca de la inceputul pandemiei costurile de expediere a marfurilor au urcat cu 25-30%, din cauza presiunilor inflationiste.Reprezentanții companiei au apreciat ca este putin probabil ca aceasta crestere…