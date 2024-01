Previziuni: Oscarul, Barbie și bomba atomică Premiile Oscar se apropie cu pași repezi, iar emoțiile cresc odata cu anunțarea nominalizarilor pentru cea de-a 96-a gala a Premiilor Academiei. Deocamdata, cateva previziuni, intr-un an plin de filme captivante și actori talentați, fiindca intrebarile planeaza in aer ca bomba atomica a lui Oppenheimer. Cine inhața statueta, Barbie, bomba sexy, sau bomba atomica? In categoria „Cel mai bun film„, previziunile merg catre „ Oppenheimer „, biopicul celui care a dat omenirii prima bomba atomica, care pare sa fie la un pas de Oscar, avand deja premii la Globurile de Aur și Critics Choice Awards. Daca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

