Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 42 de ani care se afla la terapie intensiva dupa ce a suferit arsuri majore in timpul incendiilor de vegetatie din Grecia a murit sambata dimineata, numarul deceselor cauzate de incendii ajungand astfel la 88, scrie ekathimerini.com.

- O femeie de 42 de ani care se afla la terapie intensiva dupa ce a suferit arsuri majore in timpul incendiilor de vegetatie din Grecia a murit sambata dimineata, numarul deceselor cauzate de incendii ajungand astfel la 88, scrie ekathimerini.com potrivit News.ro . Vineri seara, autoritatile au identificat,…

- Bilantul incendiilor care au devastat regiunea de coasta din apropiere de Atena la inceputul acestei saptamani a crescut la 88 de morti, printre care si copii, iar autoritatile fac in continuare eforturi pentru identificarea victimelor si cautarea persoanelor date in continuare disparute, conform AFP,…

- "Mati nu mai exista": liniste dezolanta, carcase de masini sau de animale calcinate - mica localitate de coasta situata la est de Atena a fost redusa la cenusa, rascolita marti de membrii serviciilor de salvare pentru a extrage noi victime, al caror numar nu inceteaza sa creasca. 50, 60, 74 ...: bilantul…

- Vantul puternic si seceta a favorizat raspandirea focului spre zonele rezidentiale, sute de persoane fiind nevoite sa se refugieze in mare pentru a scapa de flacari. Cel putin 50 de persoane au decedat, iar alte peste 100 au fost ranite, in urma incendiilor de vegetatie izbucnite in apropierea capitalei…

- Grecia intentioneaza sa expulzeze doi diplomati rusi si sa sa le interzica intrarea pe teritoriul elen altora doi, acuzati de ”actiuni contra securitatii” sale, dezvaluie in editia de miercuri cotodianul Kathimerini, scrie AFP. Potrivit ziarului, Atena ii acuza pe diplomati de faptul ”ca au incercat…

- Grecia va lua "masurile necesare pentru a garanta interesul național" dupa o "ingerința" a unor oficiali ruși in negocierea disputei dintre Grecia și fosta republic Iugoslava Macedonia, a declarat miercuri o sursa guvernamentala, pentru AFP.

- Turcia a criticat joi decizia Consiliului de Stat al Greciei de a acorda statut de refugiat pentru doi ofiteri turci suspectati de implicare in lovitura de stat esuata din iulie 2016, acuzand Atena de ''protejarea pucistilor'', informeaza AFP. Cu aceasta decizie care ''contravine…