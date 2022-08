Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul dus de Rusia in Ucraina dureaza deja de peste 150 de zile, timp in care confruntarile au provocat pierderi de vieți omenești și pagube de ordinul sutelor de miliarde de euro. O incetare a focului nu este posibila de nicio parte, Volodimir Zelenski cere inapoi teritoriile ocupate de ruși, in…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a coborat cu 0,2%, inversand cresterile din prima parte a tranzactiilor. Cele mai mari scaderi au fost inregistrate de actiunile din sectorul bancar si cel auto, de aproape 1%. Titlurile din sectorul tehnologiei au urcat cu 1,7%, dupa ce Netflix a anuntat ca se asteapta…

- Fostul secretar de stat american Henry Kissinger este de parere ca situatia geopolitica din prezent impune o „flexibilitate de tip nixonian” atat pentru a dezamorsa conflictele dintre SUA si China, cat si cele dintre Rusia si restul Europei, relateaza Bloomberg.

- Rusia a afirmat ca a ucis un numar semnificativ de mercenari straini care lupta in Ucraina in ultimele trei saptamani, inclusiv 23 din Marea Britanie, transmite The Guardian. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Uniunea Europeana considera ca este inacceptabil ca Rusia sa se serveasca de reuniunile G20 in Indonezia ca de o 'platforma pentru propaganda sa' cu privire la conflictul in Ucraina, a avertizat joi purtatoarea de cuvant a sefului diplomatiei europene Josep Borrell, citata de France Presse. Fii…

- Destabilizare globala, foamete și migrația in masa la o scara fara precedent. Este avertismentul agențiilor ONU, care avertizeaza asupra unei „catastrofe iminente”. Nivelul de foamete la nivel mondial s-a agravat din nou anul trecut, dupa ce in 2020 crescuse vertiginos din cauza pandemiei COVID-19,…

- Luptele din Ucraina s-au instalat intr-un ritm ce amintește de conflictul de tranșee din Primul Razboi Mondial, spune un analist militar. Justin Crump, directorul executiv al companiei de consultanța in securitate Sibylline, a declarat pentru BBC ca razboiul a coborat „la nivel micro”, Rusia fiind acum…

- Revenirea economica așteptata a Europei din cauza pandemiei de coronavirus a fost impiedicata de o serie de factori in ultimele saptamani, iar fiecare colț al continentului se confrunta cu prețuri in creștere. Inflația pentru intreaga Uniune Europeana este de așteptat sa atinga 6,8% in acest an, deoarece…