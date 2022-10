Prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Stiri pe aceeasi tema

- Un angajator din orașul Tismana a fost sancționat, saptamana trecuta, de catre inspectorii de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Gorj cu suma de 20.000 lei pentru folosirea in activitate a unei persoane pentru care nu avea incheiat in prealabil contract individual de munca. Persoana…

- Lupu Mihai, in calitate de Presedinte al Consiliului Judetean Constanta,In conformitate cu dispozitiile art.178 alin. 1 , 179 alin. 1 si 2 lit. a din O.U.G. nr.57 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;In temeiul art.196 alin. 1 lit.b din O.U.G. nr.57 2019 privind…

- Proiectul de OUG poate fi accesat . Principalele prevederi din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 27/2022 privind masurile aplicabile clientilor finali din piata de energie electrica si gaze naturale in perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum si pentru modificarea si completarea unor acte…

- Guvernul a publicat joi, cu scurt timp inaintea de ședinței care incepe cu intarziere, proiectul de OUG pentru compensarea facturilor la energie. a) maximum 0,68 lei/kWh, cu TVA inclus, in cazul clientilor casnici al caror consum mediu lunar realizat la locul de consum in anul 2021 este cuprins intre…

- Principalele prevederi din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 27/2022 privind masurile aplicabile clientilor finali din piata de energie electrica si gaze naturale in perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul energiei, publicata…

- In vederea aplicarii unitare a prevederilor art. 114 alin.(2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, Casa Județeana de Pensii Brașov face o serie de precizari. Conform prevederilor art. 84 lit. b) din Legea nr. 263/2010, cu modificarile…

- Un proiect de act normativ ce va fi aprobat joi in ședința de guvern prevede scoaterea definitiva din fondul forestier național, fara compensare, de catre Societatea Complexul Energetic Oltenia a terenului in suprafata de 30,2676 ha, in vederea realizarii obiectivului „Lucrari pentru menținerea și dezvoltarea…

- Economie Neachitarea obligatiilor fiscale restante cu retinere la sursa poate constitui infractiune iulie 22, 2022 12:06 Administratia Judeteana a Finantelor Publice Teleorman reaminteste contribuabililor ca potrivit art. 6^1 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii…