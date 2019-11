(P)Revelion in inima orasului la Sheraton Bucharest Hotel Ne apropiem incet, dar cu pasi repezi de finalul lui 2019. Vom lasa un alt an in urma si suntem bucurosi si pregatiti cu obiective, dorinte si planuri pentru noile provocari din anul care va urma. Te asteptam sa petreci noaptea dintre ani cu noi la... Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

Sursa articol: wall-street.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In luna ianuarie 2020 se implinesc o mie de zile de cand un tanar arhitect din Bucuresti a decis ca aleaga alta cale decat cea impusa de un sistem care il forta sa se conformeze unor reguli ce-i ingradeau libertatea.

- Sunt din nou turist in Focșani pentru ca vreau sa descoperiți, prin intermediul nostru, orașul. Astazi vorbim despre Ateneul Popular „Mr. Gh. Pastia‟ pe care am ales sa-l denumesc „inima orașului‟ grație poziției centrale și aspectului aproape neschimbat deși au trecut aproape 93 de ani de la data in…

- Traditia casatoriilor la Mioveni, in ultima zi din an, va fi pastrata si in 2019. Cei care doresc sa-si oficializeze relatia, in data de 31 decembrie 2019, sunt asteptati in luna decembrie sa-si depuna dosarul la Primaria orasului Mioveni. Cuplurile interesate se vor putea inscrie doar in ziua de 20…

- Am fost, de-a lungul anilor, martor al unor evenimente importante, culturale, politice, sociale, care au avut loc in Bacau. Imi amintesc de marea sarbatoare a orasului, din 1971, cand, in centrul orasului a fost dezvelita si inaugurata statuia simbol a poetului George Bacovia.Au participat atunci mii…

- Cel mai important proiect imobiliar mixt din aceasta parte a Romaniei, Iulius Town, a fost inaugurat vineri. Acesta va oferi clientilor mai multe cladiri de birouri, dar si timisorenilor posibilitati multiple de distractie, magazine ale unor brand-uri de prima mana, dar si un parc pentru a carei realizare…

- In Romania lui 2019, viețile nou-nascuților raman inca o loterie. Așa s-a intamplat și cu un bebeluș care a venit pe lume la maternitatea din Braila cu o malformație la inima. Nici medicii care au monitorizat sarcina mamei, nici neonatologul nu au observat problema.

- Jojo și Paul Ipate se afla zilele acestea in Israel, alaturi de Vladimir Draghia și soția lui, dar și de Sanziana Negru și iubitul ei. Actrița a postat pe contul de socializare un mesaj, in care povestește despre experiența traita la Mormantul Sfant. „D’ale sufletului... Sau genul acela de moment cand…

- Isabelle Huppert va primi duminica trofeul onorific "Inima orasului Sarajevo" (Heart of Sarajevo Honorary Award), anunța publicația Screen Daily, potrivit Mediafax.Actrița Isabelle Huppert va fi premiata in cadrul celei de-a 25-a ediții a Festivalului de Film Sarajevo, in semn de recunoaștere…