Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. Potrivit legii, dreptul la ajutor social inceteaza in cazul refuzului unui loc de mu...

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, ieri, modificarile aduse Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, informeaza Administratia Prezidentiala, citata de MEDIAFAX. Conform noilor prevederi, o persoana care refuza un loc de munca oferit pierde dreptul la ajutor social."(7) Refuzul unui ...

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, modificarile aduse Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, informeaza Administratia Prezidentiala. Conform noilor prevederi, o persoana care refuza un loc de munca oferit pierde dreptul la ajutor social.

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, a informat Administratia Prezidentiala prin intermediul unui comunicat de presa. Pe 20 iunie, deputatii au adoptat proiectul de lege…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, in calitate de for decizional, un proiect de lege potrivit caruia persoanele care vor refuza un loc de munca isi vor pierde dreptul de a mai primi ajutor social.Proiect de Lege pentru modficarea si completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim…

- Este oficial. Parlamentul a adoptat Legea impotriva puturoseniei! Camera Deputaților a votat, astazi, cu o larga majoritate, amendamentul pentru modificarea Legii venitului minim garantat, pe care l-am inițiat și depus impreuna cu deputatul Alexandru Baișanu. Practic, prin acest amendament, persoanele…

- Rata șomajului din județ a ajuns la finele lunii mai (a.c) la 3,35%, in scadere fața de cea inregistrata in luna anterioara cu 0,26 puncte procentuale, in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna fiind inregistrate sub 3000 de persoane aflate in cautarea unui loc…

- Peste 120 de absolvenți de studii – din promoția actuala, si-au depus pana ieri dosarele de intrare in evidența Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna, conform datelor oferite de reprezentanții instituției. Pentru a beneficia de prima de insertie sau, dupa caz, de indemnizatia…