- Curtea Suprema americana a refuzat sa blocheze legea din Texas care interzice avortul dupa 6 saptamâni de sarcina si care a intrat în vigoare miercuri. Forul divizat permite astfel legii din Texas care interzice majoritatea avorturilor sa ramâna în vigoare, în ciuda apelului…

- Presedintele american Joe Biden a promis miercuri ca va apara dreptul femeilor de a avorta, si a criticat cu putere o lege extrem de restrictiva intrata in vigoare in Texas la miezul noptii, transmit AFP si Reuters. 'Aceasta lege radicala este o incalcare flagranta a dreptului constitutional…

- Texasul a devenit miercuri statul american cel mai restrictiv in ceea ce privește avortul, odata cu intrarea in vigoare a legii care interzice orice intervenție dupa a sasea saptamana de sarcina, potrivit Reuters . Curtea Suprema nu a intervenit in urma cererii de urgența a grupurilor pentru drepturile…