Prețurile solicitate pentru chirii au crescut, în medie, cu 12% comparativ cu anul trecut Fața de aceeași perioada a anului trecut, in luna iunie a anului curent, interesul pentru chirii a fost mult mai ridicat. Datele arata ca au fost vizionate cu 12% mai multe pagini cu anunțuri imobiliare și ca au fost realizate cu 20% mai multe contactari (contactarile sunt interacțiunile intre chiriași și cei care publica anunțuri de inchiriere pe platforma). De asemenea, fața de luna trecuta (mai a.c.), romanii au vizualizat cu 1% mai multe pagini cu anunțuri imobiliare și au facut cu 10% mai multe contactari, date care arata ca cei care cauta sunt mai hotarați sa și inchirieze. Media prețurilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

