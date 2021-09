S-a taiat cu drujba. Salvamontistii la fata locului

Un apel la 112 a pus salvamontiştii în alerta. Aceștia intervin la salvarea unui barbat care s-a tăiat cu drujba la un picior. Accidentul a avut loc în zona Ignis – Izvoare. Salvatorii montani aflati in zona au intervenit extrem de rapid in acest moment victima fiind in stare stabila. Barbatul accidentat… [citeste mai departe]