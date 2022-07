Pretul titeiului Brent a scazut cu 39 de centi, la 99,10 dolari pe baril, pana la ora 17:18 GMT (20:18 ora Romaniei), in timp ce cotatia titeiului U.S. West Texas Intermediate a scazut cu 10 centi, pana la 96,74 dolari pe baril. Investitorii au vandut petrol in ultimul timp, din cauza ingrijorarii ca cresterile agresive ale ratelor dobanzilor pentru a stopa inflatia vor incetini cresterea economica si vor afecta cererea de petrol. Preturile au scazut cu mai mult de 7% marti, in tranzactii volatile, si s-au stabilit la sub 100 dolari pe baril pentru prima data din aprilie. ”Problemele legate de…