Preţurile petrolului s-au dus în cap Preturile petrolului au scazut marti cu peste 2 dolari pe baril, dupa ce comentariile presedintelui Rezervei Federale din SUA, Jerome Powell, au alimentat temerile de majorare a dobanzilor si dus la aprecierea dolarului, in timp ce China, cel mai mare importator de titei din lume, a publicat date economice slabe, transmite Reuters. Contractele futures pentru titeiul Brent au scazut cu 2,35 dolari, sau cu 2,7%, pana la 83,83 dolari pe baril. Pretul titeiului american West Texas Intermediate a scazut cu 2,48 dolari pe baril, sau 3%, la 77,98 dolari. Preturile au scazut dupa ce Powell a spus Congresului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

