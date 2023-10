Preţurile petrolului au urcat vineri cu aproximativ 3%, până la maximul ultimei săptămâni Contractele futures pentru petrolul Brent au crescut cu 2,25 dolari, sau cu 2,6%, la 90,18 dolari pe baril. Pretul titeiului U.S. West Texas Intermediate (WTI) a crescut cu 2,14 dolari sau cu 2,6%, la 85,35 dolari pe baril. Prima de pret a petrolului Brent fata de WTI a fost pe cale sa atinga cel mai mare nivel din iulie, ceea ce face mai atractiv pentru firmele energetice sa trimita nave in SUA pentru a ridica titei pentru export. Pe parcursul saptamanii, pretul petrolului Brent a ramas in scadere cu aproximativ 2%, iar WTI cu aproximativ 3%. Tranzactiile de vineri au fost agitate. La inceputul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

