- Contractele pentru petrolului Brent cu livrare in ianuarie au scazut cu 2,8%, la 79 de dolari pe baril, in timp ce contractele pentru petrolul WTI, de referinta pe piata americana, cu livrare in decembrie, a coborat cu 3,2%, la 76,47 dolari pe baril, in ultima zi de tranzactionare. Petrolul Brent a…

- Cotatia petrolului Brent a urcat cu 2,2 dolari, la 82,74 dolari pe baril, iar pretul petrolului West Texas Intermediate crude (WTI), de referinta pe piata americana, a crescut cu 2,46 dolari, la 81,27 dolari pe baril. OPEC si aliatii sai, intre care Rusia, au decis joi sa mentina ritmul actual de crestere…

- Preturile petrolului au scazut miercuri la un minim al ultimelor patru saptamani, dupa ce stocurile de din SUA au crescut peste asteptari, in timp ce stocurile de benzina ale celui mai mare consumator de titeidin lume au atins cel mai redus nivel din ultimii patru ani, transmite Reuters. Contractele…

- Pretul petrolului Brent a crescut vineri cu 1,1%, la 85,53 dolari pe baril, sub maximul ultimilor trei ani de 86,10 dolari pe baril atins joi, Pe ansamblul saptamanii, pretul petrolului Brent a urcat cu 1%, consemnand al saptelea avans saptamanal consecutiv. Cotatia petrolului West Texas Intermediate…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca prețul petrolului ar putea sa ajunga la 100 de dolari pe baril, pe masura ce sporește cererea pentru produse energetice, relateaza CNBC. Prețurile la energie au crescut vertiginos in toate domeniile, pe masura ce economiile se redeschid dupa luni…

- Preturile petrolului au atins joi cel mai ridicat nivel din ultimele doua luni, sustinute de cresterea cererii de carburanti si de o scadere a stocurilor in Statele Unitem in timp ce productia din Golful Mexic este afectata inca de daunele provocate de doua uragane, transmite Reuters.Ingrijorarile…

- Preturile petrolului au atins joi cel mai ridicat nivel din ultimele doua luni, sustinute de cresterea cererii de carburanti si de o scadere a stocurilor in Statele Unite in timp ce productia din Golful Mexic este afectata inca de daunele provocate de doua uragane, transmite Reuters, preluata de News.ro.…

- Ingrijorarile referitoare la productie i-au determinat pe investitori sa adopte pozitii pe termen lung, potrivit analistilor. Pretul petrolului Brent a avansat cu pana la 1,8%, la 77,10 dolari pe baril, cel mai ridicat nivel de la jumatatea lunii iulie. Cotatia petrolului West Texas Intermediate (WTI),…