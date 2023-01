Stiri pe aceeasi tema

- Contractele futures pentru titeiul Brent au inchis la 79,04 dolari pe baril, in declin cu 2,17 dolari sau cu 2,4%, in timp ce contractele futures West Texas Intermediate au coborat cu 1,82 dolari sau 2,4%, pana la 74,29 dolari pe baril. Rezerva Federala a SUA a indicat ca va creste in continuare ratele…

- Dupa ce au crescut timp de trei zile consecutiv, contractele futures pentru petrolul Brent au scazut cu 1,49 dolari, sau cu 1,8%, pana la 81,21 dolari pe baril, in timp ce pretul titeiului american West Texas Intermediate (WTI) a scazut cu 1,17 dolari, sau cu 1,5%, pana la 76,11 dolari pe baril. ”Preturile…

- Prețurile petrolului au crescut ușor miercuri, 7 decembrie, din cauza speranțelor unei cereri imbunatațite in China. Incertitudinea cu privire la modul in care va funcționa plafonul prețului petrolului rusesc a menținut piețele incordate dupa o scadere brusca in sesiunea anterioara, transmite RBC-Ucraina…

- Anuntul vine dupa ce grupul G7 de economii avansate a convenit in septembrie sa impuna o limita pentru titeiul rusesc transportat pe mare si, prin urmare, sa limiteze veniturile pe care Kremlinul le obtine din vanzari. Cu toate acestea, detaliile despre cum ar functiona plafonul in practica au fost…

- Prețurile petrolului au scazut miercuri, 9 noiembrie, dupa ce datele au aratat ca stocurile de țiței din SUA au crescut mai mult decit se aștepta. Exista, de asemenea, ingrijorari pe piața ca o revenire a numarului de cazuri de COVID-19 in cel mai mare importator China va afecta cererea de combustibil,…

- Desi temerile de recesiune globala au plafonat castigurile, contractele futures pentru titeiul Brent au crescut cu 3,99 dolari, la 98,57 dolari pe baril, avand un castig saptamanal de 2,9%. Contractele futures pentru titeiul U.S. West Texas Intermediate (WTI) au crescut cu 2,96 doalari, sau cu 5%, la…

- Pierderile au fost insa limitate de ingrijorarea cu privire la oferta stransa. Contractele futures pentru petrolul Brent au scazut cu 1,49 dolari, sau cu 1,5%, pana la 94,67 dolari pe baril, in timp ce pretul titeiului U.S. West Texas Intermediate (WTI) a scazut cu 1,83 dolari, sau cu 2,0%, pana la…