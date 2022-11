Contractele futures pentru titeiul Brent au scazut cu 1,73 dolari, sau cu 1,8%, pana la 92,13 dolari pe baril, iar contractele futures pentru titeiul U.S. West Texas Intermediate (WTI) au scazut cu 2,20 dolari sau cu 2,5%, pana la 84,72 dolari pe baril. Piata a fost sustinuta si de o scadere peste asteptari a stocurilor de titei din SUA. Administratia pentru Informatii in Energie a declarat ca stocurile de titei din SUA au scazut cu 5,4 milioane de barili in cea mai recenta saptamana, in comparatie cu asteptarile pentru o scadere de 440.000 de barili. Ambele valori de referinta pentru titei au…