- Acordul bugetar de principiu gasit cu opozitia republicana este un "compromis" care face posibila evitarea unui "default catastrofal", a reactionat sambata, intr-un comunicat, presedintele Statelor Unite, Joe Biden, relateaza AFP, citat de Agerpres."Acest acord este un compromis, ceea ce inseamna…

- Parlamentarii polonezi au adoptat un proiect de lege vineri pentru a crea o comisie care sa analizeze influenta rusa in tara, despre care opozitia spune ca este o incercare a guvernului de a lansa o vanatoare de vrajitoare impotriva adversarilor politici intr-un an electoral, relateaza Reuters, preluata…

- Presedintele american Joe Biden a anuntat duminica, la reuniunea G7, un nou pachet de ajutor militar de 375 de milioane de dolari pentru Ucraina si i-a spus presedintelui Volodimir Zelenski ca Statele Unite fac tot posibilul pentru a intari apararea Ucrainei in razboiul cu Rusia.

- Potrivit analistilor Goldman Sachs, colectarile slabe ale impozitelor pana in aprilie indica o probabilitate mai mare ca asa-numita ”data X”, cand guvernul nu mai poate plati toate facturile, sa fie atinsa in prima jumatate a lunii iunie. Analistii de la Citi au spus ca se asteapta la un acord pe termen…

- Presedintele chinez Xi Jinping a afisat marti in Rusia, in a doua zi a vizitei sale de stat, ‘prioritatea’ pe care o acorda relatiilor ‘strategice’ intre Moscova si Beijing, doua ‘mari puteri’, declarand ca l-a invitat pe omologul sau rus Vladimir Putin sa efectueze o vizita in China in cursul acestui…

- Contractele futures pentru petrolul Brent au scazut cu 3,32 dolari, sau cu 4,1%, pana la 77,45 dolari pe baril, in timp ce pretul titeiului U.S. West Texas Intermediate (WTI) a scazut cu 3,47 dolari, sau cu 4,6%, pana la 71,33 dolari. Au fost cele mai reduse niveluri atinse la inchiderea tranzactiilor…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, l-a invitat pe republicanul Kevin McCarthy, șeful Camerei Reprezentanților a Congresului Statelor Unite(SUA), sa viziteze Kievul, in contextul in care nemultumirea se amplifica in randul conservatorilor americani in legatura cu ajutorul acordat Ucrainei, scrie…

- „Uniunea Europeana nu va accepta niciodata ca Rusia sa-i amenințe securitatea, a spus marți președintele Comisiei Europene Ursula Von Der Leyen, intr-un discurs in fata Parlamentului canadian vizand consolidarea sprijinului pentru Ucraina, potrivit AFP. Intre timp, președintele american Joe Biden și…