- Cotatia titeiului Brent a scazut cu 2,82 dolari, sau 3,1%, la 86,96 dolari pe baril, dupa ce a atins cel mai scazut nivel din 28 septembrie, de 85,80 dolari pe baril. Pretul titeiului U.S. West Texas Intermediate (WTI) a scazut cu 2,63 dolari, sau cu 3,2%, la 79,01 dolari pe baril. Ambele benchmark-uri…

- Desi temerile de recesiune globala au plafonat castigurile, contractele futures pentru titeiul Brent au crescut cu 3,99 dolari, la 98,57 dolari pe baril, avand un castig saptamanal de 2,9%. Contractele futures pentru titeiul U.S. West Texas Intermediate (WTI) au crescut cu 2,96 doalari, sau cu 5%, la…

- Pierderile au fost insa limitate de ingrijorarea cu privire la oferta stransa. Contractele futures pentru petrolul Brent au scazut cu 1,49 dolari, sau cu 1,5%, pana la 94,67 dolari pe baril, in timp ce pretul titeiului U.S. West Texas Intermediate (WTI) a scazut cu 1,83 dolari, sau cu 2,0%, pana la…

- Banca Mondiala a prognozat miercuri ca preturile la energie vor scadea cu 11% in 2023, dupa un salt de 60% in acest an ca urmare a invaziei rusesti din Ucraina, dar a adaugat ca o cresterea economica mondiala mai lenta precum si restrictiile impuse in China din cauza Covid ar putea duce la o scadere…

- Atat OPEC, cat si Departamentul de Energie al SUA si-au redus previziunile referitoare la cerere. Saptamana trecuta, OPEC, si aliatii sai, inclusiv Rusia, au convenit sa reduca oferta cu 2 milioane de barili pe zi (bpd). Contractele futures pentru titeiul Brent au pierdut 2,18 dolari, sau 2,3%, pana…

- Preturile petrolului au crescut luni cu aproape 4 dolari pe baril, deoarece OPEC+ a luat in considerare reducerea productiei cu peste 1 milion de barili pe zi (bpd) pentru a sustine preturile. Masura ar fi cea mai mare reducere a productiei de catre OPEC+ de la inceputul pandemiei de Covid-19. 19, transmite…

- Contractele futures pentru titeiul Brent cu livrare in decembrie au crescut cu 3,72 dolari, pana la 88,86 dolari pe baril, reprezentand un castig de 4,4%. Pretul titeiului american West Texas Intermediate a crescut cu 4,14 dolari, sau cu 5,2%, la 83,63 dolari pe baril. Preturile petrolului au scazut…

- Preturile petrolului au scazut marti, alaturi de alte active riscante, inainte de majorarea dobanzilor de catre Rezerva Federala, asteptata miercuri, investitorii anticipand ca banca centrala americana va continua sa scumpeasca finantarea la sedintele viitoare de politica monetara, pentru a tempera…