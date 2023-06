Potrivit unor surse apropiate situatiei, Iranul si SUA se apropie de un acord temporar care ar include unele scutiri de sanctiuni in schimbul reducerii imbogatirii cu uraniu de catre Teheran. Pretul titeiului Brent a scazut cu1,3 dolari, sau cu 2,86%, la 75,98 dolari pe baril, dupa o pierdere de pana la 3% in timpul tranzactiilor. Cotatia petrolului U.S. West Texas Intermediate a scazut cu 1,11 dolari, sau cu 1,5%, la 71,42 dolari pe baril, dar in timpul sedintei deeclinul a fost de pana la 3,3%. Un ordin executiv al SUA din 2018 a restabilit sanctiunile care vizeaza sectoarele petroliere, bancare…