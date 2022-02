Preţurile petrolului au revenit miercuri la creştere din cauza tensiunilor legate de Ucraina Pozitia amenintatoare a Rusiei a dominat pietele petroliere de cateva saptamani, cu ingrijorarea ca intreruperile livrarilor principalulului producator de pe o piata globala cu oferta stransa ar putea impinge preturile petrolului la 100 de dolari pe baril. “Piata ramane extrem de stransa, iar preturile au fost pe o traiectorie ascendenta inainte de escaladare. Este posibil ca diminuarea tensiunilor sa fi intarziat doar marsul spre 100 de dolari”, a declarat Craig Erlam, analist senior la OANDA. Piata a fost sustinuta si de datele saptamanale care au aratat ca cererea de combustibil din SUA se… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

