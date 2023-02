Comentariile presedintelui Rezervei Federale din SUA, Jerome Powell, au fost vazute marti ca fiind mai putin socante decat erau temerile, stimuland apetitul pentru risc si afectand dolarul. O moneda americana mai slaba face ca petrolul, al carui pret este stabilit in dolari, sa fie mai ieftin pentru cumparatorii care detin alte valute. Pretul titeiului Brent a inchis in urcare cu 1,40 dolari, sau cu 1,7%, pana la 85,09 dolari pe baril, in timp ce pretul titeiului american West Texas Intermediate (WTI) a crescut cu 1,33 dolari, sau cu 1,7%, pana la 78,47 dolari pe baril. Investitorii spera ca cresterile…