Stiri pe aceeasi tema

- Prețul petrolului a atins maximul ultimilor 7 ani dupa un atac de luni al militanților houthi asupra capitalei Abu Dhabi, capitala Emiratelor Arabe Unite, unul dintre cei mai mari producatori de petrol din lume, a relatat CNBC, preluat de Agerpres. „Condamnam atacul milițiilor houthi asupra unor zone…

- NATO ajuta Ucraina impotriva atacurilor cibernetice, care ar putea fi dirijate mai ales din Rusia. Un acord intre NATO și Ucraina privind protecția cibernetica a fost semnat luni la sediul NATO din Bruxelles. Acordul a fost semnat de ambasadoarea Ucrainei pe langa NATO, Natalia Galibarenko, si de Ludwig…

- Departamentul de Administrație pentru Bunuri Terapeutice de Sanatate (TGA) din Australia a declarat ca a obținut informații pe baza unor studii publicate de la Moscova ca Sputnik V reduce transmiterea bolilor severe și a virusului in randul calatorilor care sosesc in țara. „Recunoașterea Sputnik va…

- Serviciul de de securitate al Ucrainei a anunțat vineri ca a descoperit indicii ca atacul cibernetic impotriva mai multor site-uri guvernamentale este legat de grupuri de hackeri asociate cu serviciile de informații rusești, scrie Reuters.

- OPEC si aliatii sai non-OPEC, cunoscuti in mod colectiv ca OPEC+, au decis sa-si majoreze productia cu 400.000 de barili pe zi incepand de luna viitoare. Decizia era in general asteptata, avand in vedere presiunea SUA de a creste oferta si in lipsa unor noi restrictii majore legate de Covid-19. Condusa…

- Egiptul, cel mai mare importator mondial de grau, a cumparat, luni, 600.000 de tone de grau din Romania, Rusia si Ucraina, cu livrare in perioada 9-20 ianuarie 2022, incercand sa profite de scaderea cotațiilor pe burse, in contextul temerilor legate de raspandirea noii variante a COVID-19, Omicron.…

- Sportivul roman Vladut Simionescu a castigat medalia de argint la turneul de judo Grand Slam de la Abu Dhabi (Emiratele Arabe Unite), duminica, la cat. +100 kg. Acesta a fost invins in finala de mongolul Tsetsentsengel Odkhuu. Simionescu a trecut in optimi de sauditul Saud Manaie, in sferturi l-a invins…