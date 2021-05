Preţurile pentru unele produsele agricole au explodat Preturile pentru unele produsele agricole au explodat in primele trei luni ale acestui an, arata datele Biroului National de Statistica. Astfel, floarea soarelui s-a scumpit cu peste 60 la suta, culturile cerealiere si leguminoase cu aproape 40%, iar soia se vinde cu aproximativ 22 % mai scump. Si costul produselor de origine animala a inregistrat o crestere semnificativa. In primul trime Citeste articolul mai departe pe noi.md…

