Preţurile metalelor preţioase au scăzut puternic miercuri, declinul cotaţiilor petrolului susţinând o revenire a activelor mai riscante Pretul paladiului, folosit de producatorii de automobile in convertoarele catalitice pentru a reduce emisiile, a scazut cu 4,1%, pana la 3.050,78 dolari pe uncie, dupa ce a atins luni un maxim record de 3.440,76 dolari, provocat de temerile legate de intreruperi ale aprovizionarii de la producatorul de top Rusia. Cotatia aurului spot a scazut cu 2,8%, pana la 1.995,55 dolari pe uncie, punand capat cresterilor din ultimele patru sesiuni, care au apropiat-o de maximului istoric atins din august 2020. Contractele futures pentru aur din SUA au scazut cu 2,2%, pana la 1.999,40 dolari uncia. ”A fost… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

