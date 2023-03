Stiri pe aceeasi tema

- Salvatorii au dormit chiar pe moloz langa ruinele cladirilor, incalziți cu paturi și de un foc de tabara in orașul Antakya, din Turcia, din sudul țarii, dupa ce un cutremur mortal a lovit Turcia și Siria saptamana trecuta. A fost unul dintre cele mai grave cutremure din istoria moderna a Turciei, bilanțul…

- Jumatate din cele „72 de ore critice” pentru gasirea supraviețuitorilor au trecut, anunța specialiștii care avertizeaza probabilitatea de a gasi supraviețuitori scade in fiecare minut. Mai mult de jumatate din „orele critice” au trecut dupa cutremurul care a lovit Turcia și Siria luni, in jurul orei…

- UE mobilizeaza peste 1.180 de salvatori in Turcia prin Mecanismul de protecție civila, anunța Mediafax. Dupa activarea mecanismului de protecție civila al UE de catre Turcia, 19 state membre ale UE (Austria, Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Estonia, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Malta,…

- Cutremurul cu magnitudinea de 7,8 grade care a zdruncinat Turcia si Siria luni dimineata a ucis deja mii de oameni, iar multe persoane sunt inca blocate sub moloz, informeaza Agerpres. Dupa activarea mecanismului de protectie civila al UE la cererea Turciei, 19 state membre ale UE (Austria, Bulgaria,…

- Cutremurul cu magnitudinea de 7,8 grade, care a zdruncinat Turcia și Siria ieri dimineața, a ucis deja mii de oameni, iar multe persoane sunt inca blocate sub moloz. Dupa activarea mecanismului de protecție civila al UE de catre Turcia, 19 state membre ale UE (Austria, Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia,…

- Super-tancurile Leopard 2 sunt folosite in armatele a cel putin 13 tari europene: Austria, Danemarca, Elvetia, Finlanda, Germania, Grecia, Norvegia, Polonia, Portugalia, Spania, Suedia, Turcia si Ungaria, care au impreuna peste 2.

- Romania a reusit sa faca progrese semnificative in ceea ce priveste recuperarea decalajului fata de media in privind PIB-ului pe cap de locuitor. Odata cu aderarea la NATO si cu perspectiva aderarii la UE, acest indicator a urcat de la 30,5- din media UE la nivelul anului 1995, la 74,2- in 2021, reiese…

- „Asta cu gardurile este o prostie pentru cine crede. Niciodata un gard nu va ține un om. Nu poate o cușca sa țina un om inauntru decat daca e bine pazita de oameni.Sa faca gard Bulgaria cu cine? Pentru ca intra o parte dintre migranți, dar majoritatea intra prin Grecia. Grecia este țara Schengen. Sa…