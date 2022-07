Prețurile gazelor naturale au scăzut după ce Rusia a dat drumul la conducta Nord Stream 1 Prețurile gazelor naturale europene au scazut dupa ce Rusia a reluat fluxurile prin conducta Nord Stream 1, cea mai solida legatura a sa cu Europa, dupa 10 zile de intrerupere a activitatii, a raportat Bloomberg. Gazul rusesc curgea in Germania la aproximativ 40% din capacitatea conductei intre 7 a.m. si 8 a.m., ora locala, aproape la fel ca inainte de inceperea lucrarilor anuale. Reluarea fluxurilor atenueaza temerile ca Rusia va opri transporturile si ofera o oarecare usurare pentru Europa, deoarece UE se grabeste sa stocheze combustibilul necesar inainte de venirea iernii. Factorii politici… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

