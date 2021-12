Prețurile europene la gaze și electricitate continuă scăderea mulțumită livrărilor de gaze naturale lichefiate Preturile europene de referinta la gaze naturale au scazut luni, pentru a patra zi consecutiv, pe fondul asteptarilor potrivit carora livrarile americane de gaze lichefiate (GNL) vor calma piata, la acestea adaugandu-se si faptul ca traderii iau in calcul evolutiile meteo favorabile si riscurile la adresa cererii de energie provocate de varianta Omicron a coronavirusului, transmite Bloomberg. La hub-ul de gaze din Tarile de Jos, cotatiile la gaze cu livrare in luna urmatoare au scazut luni cu 19% pana la 90 de euro pentru un Megawatt-ora, cel mai redus nivel inregistrat dupa data de 6 decembrie,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

