Prețurile cerealelor au crescut brusc, din cauza valului de frig arctic din SUA Prețurile cerealelor au crescut brusc la sfarșitul anului, urmare a valului de frig arctic din SUA, unul dintre cei mai mari exportatori de grau. Temperaturile au coborat pana la minus 40 de grade Celsius, ceea ce ar putea provoca pierderi semnificative la grau, susțin analiștii. Mai trebuie ținut cont si de faptul ca in toamna a fost seceta, ceea ce a afectat grav culturile și potențialul lor de randament. Marți, prețurile la grau pe piața futures din SUA și Europa continuau sa creasca. In SUA, prețurile s-au majorat cu aproape 4% și au urcat la nivelul de la inceputul lunii decembrie. De asemenea,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

