Preturile carburantilor s-au marit cu 20 de bani/litru in ultimele doua saptamani si vor continua sa creasca

Stiri pe aceeasi tema

- Pretul combustibililor s-a majorat cu aproximativ 20 de bani pe litru in ultimele doua saptamani, conform analizei Profit.ro, ca urmare in principal a evolutiei internationale a pretului petrolului Brent, care se situeaza in prezent la un nivel de peste 80 dolari/baril. Iar scumpirile vor continua,…

- Vineri, Rompetrol a scumpit atat benzina, cat si motorina, cu 2 bani pe litru. Astfel, daca pe 3 mai, la statia Rompetrol de pe Soseaua Mihai Bravu un litru de benzina costa 5,56 lei, iar unul de motorina era 5,69 lei, vineri acestea puteau fi achizitionate de soferi cu 5,76, respectiv, 5,88 lei pe…

- Unii vad acum titeiul la 100 de dolari barilul. Altii vad preturile crescand doar pentru a se prabusi spre sfarsitul anului. Nimeni nu este mai surprins ca pretul petrolului american a urcat la 72 de dolari barilul ca specialistii in prognoze ale marilor banci de pe Wall Street. Ei nu au…

- Iar scumpirile ar putea continua, in special ca urmare a evoluției prețului internațional al țițeiului. Un eventual embargo impus Iranului de catre SUA ar reduce cu 500.000 de barili de petrol pe zi oferta globala. In plus, Arabia Saudita are toate motivele sa ținteasca un preț al petrolului mai ridicat,…

- Preturile petrolului au urcat joi la cele mai ridicat nivele din mai mult de trei ani, pe fondul scaderii stocurilor in Statele Unite si a masurilor Arabiei Saudite de sustinere a cresterii cotatiilor prin limitarea livrarilor, transmite Reuters. Contractele futures pentru petrolul Brent au crescut…

- Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetica a anunțat prețul plafon la carburanți pentru urmatoarele doua saptamâni. Începând de miercuri, 4 aprilie, prețul plafon pentru un litru de benzina crește cu 61 de bani, iar pentru un litru de motorina cu 52 de bani, transmite…

- Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetica a anunțat prețurile plafon la carburanți pentru urmatoarele doua saptamâni. Începând de miercuri, 7 martie, un litru de litru de benzina va costa cu 13 bani mai mult, iar unul de motorina – cu 27 de bani,…

- Dupa majorari constante de preturi, de la inceputul anului, soferii romani au parte si de o veste buna: carburantii s-au ieftinit semnificativ in ultima saptamana. Pretul mediu al motorinei vanduta in Romania a scazut cu 8 bani pe litru in ultima saptamana, iar cel al benzinei cu 9 bani pe litru, potrivit…