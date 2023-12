Stiri pe aceeasi tema

- Transportul aerian, detergentii si energia termica se afla in topul scumpirilor inregistrate in ultimul an, potrivit datelor publicate ieri de Institutul National de Statistica (INS) și preluate de Agerpres. In luna octombrie a acestui an, tarifele pentru transportul aerian au fost cu 25,89% mai mari…

- Rata anuala a inflatiei a scazut in luna octombrie la 8,07%, de la 8,8% in septembrie, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 8,66%, cele nealimentare cu 6,24%, iar serviciile cu 12,20%, potrivit datelor Institutului National de Statistica, publicate luni.

- Rata anuala a inflatiei s-a menținut la valoarea de 9.4% in luna august, cu o scadere de doar o sutime de procent, la 9,43%, de la 9,44% in iulie, in conditiile in care marfurile alimentare, nealimentare și serviciile s-au scumpit cu peste 11%, potrivit datelor Institutului National de Statistica,…

- Zaharul, energia termica si detergentii se afla in topul scumpirilor inregistrate in ultimul an, potrivit datelor publicate ieri de Institutul National de Statistica (INS) și preluate de Agerpres. In luna august a acestui an, pretul zaharului a fost cu 30,20% mai mare comparativ cu august 2022, cel…