- Ritmul de crestere a preturilor apartamentelor a incetinit vizibil in ultima perioada, astfel ca piata imobiliara intra intr-o etapa de stabilizare. Dupa o scadere de 1,2% in luna iunie, pretul mediu solicitat se situeaza la o valoare de 1.200 de euro pe metru patrat util, arata Imobiliare.ro.…

- Preturile cerute de vanzatorii de apartamente au scazut, la nivel national, cu 1,2% in iunie fata de luna precedenta, iar ritmul anual de crestere a ajuns la jumatate dupa primele sase luni, fata de aceeasi perioada a anului trecut, potrivit datelor publicate joi de portalul Imobiliare.ro. Astfel, evolutia…

- Deși, per ansamblu, prețurile apartamentelor in luna aprilie, au consemnat o ușoara scadere, la nivel național, Brasovul a inregistrat un avans de 2,7% (de la 1.016 la 1.043 de euro pe metru patrat util), arata o analiza realizata de Imobiliare.ro. Astfel, orașul de sub Tampa este intre primele locuri…

- Preturile medii solicitate pentru apartamentele disponibile spre vanzare la nivel national au inregistrat, in luna aprilie, o scadere usoara, de 0,3%, de la 1.200 la 1.197 de euro pe metru patrat util, conform unei analize de specialitate. Cluj-Napoca, orasul cu cel mai mare pret mediu solicitat…

- Apartamentele s-au scumpit in trei din cele mai mari orașe din țara, iar per ansamblu, prețurile au consemnat o ușoara scadere, arata o analiza realizata de Imobiliare.ro. Per ansamblu, în aprilie, suma medie solicitată pentru apartamentele disponibile spre vânzare la nivel național…

- Clujenii care s-au gandit ca ar fi momentul ca acum sa achizitioneze un apartament au ajuns in situatia neplacuta a timisorenilor din 2007 – 2008. Preturile locuintelor au luat-o intr-o directie anormala, cresterile fiind incredibile. Preturile apartamentelor din Cluj-Napoca au depașit pragul…

- Cel mai recent raport de piața realizat de Analize Imobiliare, platforma lansata de Imobiliare.ro, releva ca, intr-unul dintre marile centre regionale ale țarii, apartamentele sunt mai scumpe acum decat inainte de recesiune. Este vorba de Cluj-Napoca, orașul care a consemnat cel mai rapid ritm…

