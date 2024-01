Preţurile alimentelor au scăzut puternic în 2023, însă oamenii nu văd asta la supermarket. Explicația FAO Preturile mondiale ale marfurilor alimentare au scazut cu 13,7% in 2023, dupa ”explozia” din 2022 cauzata de Razboiul din Ucraina, mai ales ale uleiurilor vegetale si cerealelor, anunta vineri Organizatia ONU a Alimentatiei si Agriculturii (FAO), relateaza AFP. Indicele preturilor calculat de catre FAO, care urmareste variatia cursurilor internationale ale unui cos de produse alimentare schimbate pe piata, este in scadere cu 15,4% in 2023 fata de anul precedent la cereale, ”reflectand piete mondiale bine aprovizionate”. Decalajul intre scaderea cursurilor pe pietele agricole si inflatia la raioanele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

