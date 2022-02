Prețuri mari la energie. 20 de cauze și izvoare pentru soluții O perspectiva manageriala a antreprenorului Octavian Badescu Scaderea ofertei: capacitatile de productie de energie au scazut, unele la cererea altora, altele din ignoranta managementului politic autohton. Este eronat si trebuie crescuta productia, iar Romania are resursele necesare, pe toate tipurile de materie prima. Cresterea cererii: tot datorita unor decizii nefericite ale factorului politic, productia industriala a avut de suferit in ultimii doi ani si acum, pe masura ce restictiile impuse si panica indusa de acelasi factor politic s-au diminuat, cresterea a crescut pe moment mai mult… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

