Preţul untului se apropie de un nou RECORD. Este chiar mai scump decât anul trecut Pretul untului continua sa genereze ingrijorari pe piata europeana, in contextul unei cresteri abrupte de la inceputul anului si a unui plus chiar fata de perioada similara a lui 2017, un an cu preturi record la acest produs. Conform ultimelor date ale Comisie Europene, la data de 10 iunie, pretul mediu pentru 100 de kilograme de unt era de 589 de euro, cu 18% mai mare fata de perioada similara a anului trecut. In state precum Germania sau Olanda, preturile au depasit 600 de euro (632 euro in Germania si 608 in Olanda). In 2016, la aceeasi data, suta de kilograme se comercializa pe piata UE… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

