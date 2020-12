Stiri pe aceeasi tema

- Lichiditatea, masurata prin prisma valorii medii zilnice de tranzacționare, a crescut cu peste 42% la nivelul cumulat al tuturor tipurilor de instrumente financiare și a depașit 62 milioane lei (12,86 milioane euro) pe ansamblul primelor 11 luni ale anului, anunța Bursa de Valori, potrivit AGERPRES.…

- Pretul energiei pe piata spot a fost cu 25% mai ieftina in octombrie, fața de anul trecut Pretul energiei pe piata spot a bursei OPCOM (Piata pentru Ziua Urmatoare - PZU) a avut o medie de 204,3 lei pe MWh in luna octombrie a acestui an, cu 25,07% mai putin fata de pretul inregistrat in aceeasi luna…

- Pretul energiei pe piata spot a bursei OPCOM (Piata pentru Ziua Urmatoare - PZU) a avut o medie de 204,3 lei pe MWh in luna octombrie a acestui an, cu 25,07% mai putin fata de pretul inregistrat in aceeasi luna a anului trecut, respectiv 272,6 lei pe MWh, potrivit datelor postate pe site-ul operatorului…

- Pretul mediu al energiei pe piata spot a bursei de profil OPCOM a crescut cu 2,16% in saptamana 19-25 octombrie 2020, comparativ cu saptamana anterioara, arata un raport postat pe site-ul operatorului bursier, potrivit Agerpres.Astfel, in perioada analizata, pretul mediu a ajuns la 219,66…

- Pretul energiei pentru consumatorii noncasnici care raman fara furnizor va tine cont de cotatiile de pe Piata pentru Ziua Urmatoare a bursei de energie OPCOM, potrivit unui ordin al Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE) privind desemnarea furnizorilor de ultima instanta. …

- Pretul energiei pe piata spot a bursei OPCOM (Piata pentru Ziua Urmatoare - PZU) a avut o medie de 222 lei pe MWh in luna septembrie a acestui an, cu 22% mai putin fata de pretul inregistrat in aceeasi luna a anului trecut, respectiv 287 lei pe MWh, potrivit datelor postate pe site-ul operatorului…

- Bursa de la Bucuresti a inchis in scadere ultima sedinta din aceasta saptamana iar valoarea tranzactiilor a coborat la 46,51 milioane de lei (9,55 milioane de euro), de la 71,7 milioane de lei (14,73 milioane de euro) joi, potrivit Agerpres.Indicele principal BET s-a depreciat cu 1,34% si…

- Pretul spot al energiei pe bursa a scazut cu 35% in august 2020, fata de aceeasi luna a anului trecut Pretul energiei pe piata spot a bursei OPCOM (Piata pentru Ziua Urmatoare - PZU) a avut o medie de 183 lei pe MWh in luna august a acestui an, cu 35% mai putin fata de pretul inregistrat in aceeasi…