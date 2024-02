Prețul plafonat la energie, menținut până în 2025 Prețul plafonat la energie va fi pana in 2025. Ministrul Energiei , Sebastian Burduja, a declarat, joi, ca pretul plafonat la energie va fi mentinut pana in martie 2025, indiferent de varianta adoptata dupa aceasta data urmand „o evolutie treptata, transparenta si predictibila” pentru intreg lantul din piata in domeniu. ”Dupa martie 2025, in functie de evolutia pietei, poate sa continue aceasta schema sau sa ajustam anumite plafoane, putem sa directionam mai bine sprijinul catre romanii vulnerabili cu adevarat. Toate aceste optiuni sunt pe masa si urmeaza ca, impreuna cu toti cei implicati in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a declarat ca Romanii nu trebuie sa tremure nici de frig, nici de frica facturilor, asta in condițiile in care exista prin lege un preț plafonat atat la gaze, cat și la energie electrica. ”Romanii nu trebuie sa tremure nici de frig, nici de frica facturilor. Avem…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, susține ca in continuare romanii platesc facturi ieftine, deși in realitatea prețul plafonat este mai scump decat prețul real in alte state europene. „Romanii nu trebuie sa tremure nici de frig, nici de frica facturilor. Avem prin lege un preț plafonat la energie…

- Rusia vrea sa poarte discuții cu Uniunea Europeana cu privire la livrarile de gaze naturale. Acordul de tranzit cu Ucraina expira la sfarșitul anului 2024. La inceputul acestei saptamani, diverse instituții media au citat guvernul ucrainean afirmand ca Kievul nu va discuta cu Moscova despre posibilitatea…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, și-a prezentat bilanțul la șapte luni printr-un editorial aparut in presa. Sebastian Burduja, deținatorul portofoliului de la Energie a punctat cinci mari realizari in mandatul de șapte luni. Iata-le: 1. Am pastrat prețurile la energie electrica și gaze plafonate…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja , și-a prezentat bilanțul la șapte luni printr-un editorial aparut in presa. Sebastian Burduja , deținatorul portofoliului de la Energie a punctat cinci mari realizari in mandatul de șapte luni. Iata-le: 1. Am pastrat prețurile la energie electrica și gaze plafonate…

- Decizia de incepere a negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeana ar putea fi amanata, in conditiile in care Ungaria se opune aderarii Ucrainei, iar cele doua tari sunt votate in bloc. Votul va avea loc la Summit-ul liderilor europeni de la Bruxelles. Alte subiecte pe ordinea de…

- „Pretul gazelor si energiei electrice a scazut fata de varful crizei energetice. Aceasta schema ne costa mai putin. Daca acum un an a costat la 15 miliarde de lei, anul acesta ne va costa in jur de noua si anul viitor, in jur de trei. De ce am insistat sa pastram schema de compensare – plafonare, tocmai…